Ситуация с обмелением реки Суук-Су в Крыму становится критической

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6 января 2022, 17:39

Фото: pixabay.com

Самая длинная на южном берегу Крыма река Суук-Су постоянно мелеет. Ситуацию не спасли даже декабрьские осадки. По мнению местных специалистов крымские реки, также как Суук-Су не могут восстановиться из-за огромного количества скважин. Об этом сообщает НИА «Экология» со ссылкой на издание «Крым.Реалии».

Критичной ситуация с Суук-Су стала в прошлом январе. Тогда река обмелела на столько, что перестала впадать в море. Местные жители очень обеспокоены сложившейся ситуацией.

Местные краеведы предполагают, что всему виной огромное количество скважин, которые пробурили здесь после 2014 года.

Уровень подземных вод сильно снизился, многие родники исчезли. Поэтому земля теперь, как сухая губка, впитывает все осадки, пытаясь восполнить подземные воды, а рекам, питающимся дождевыми и родниковыми водами, уже мало, что остается.

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