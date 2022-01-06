На нефтяном месторождении в Югре загорелась нефтяная скважина

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 января 2022, 12:43

Фото: pixabay.com

О пожаре на скважине в Нижневартовском районе которая находилась в ремонте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу окружного управления МЧС.

Возгорание произошло в среду, во время проведения ремонтных работ. На месте происшествия работают специалисты. Пострадавших нет, как и угрозы чему-либо», приводит издание слова источника в ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Отмечается, что загоревшаяся скважина находится на Тагринском нефтегазоконденсатном месторождении, которое территориально располагается одновременно в Югре и на Ямале. Его разрабатывает компания «Русснефть», сообщает «Ugra-news.ru».

Насколько этот инцидент навредил экологии и будет ли этот случай изучать сотрудники Росприроднадзора в сообщении не говорится.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости