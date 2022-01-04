В Пакистане по программе «Цунами» высадили только один миллиард деревьев из девяти

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

4 января 2022, 17:13

Фото: pixabay.com

В Пакистане с 2018 года действует программа «Цунами из 10 миллиардов деревьев». Недавно Германия вызвалась предоставить Пакистану грант в размере €13,5 млн на реализацию проекта. Об этом сообщает «Российская газета».

Пока что высадили только 1 миллиард, ещё 9 надо успеть посадить до 2023 года. Делается это не только в экологических целях, но и для создания рабочих мест, сельские жители получают за высадку 3-5 долларов в день.

В сентябре прошлого года на Генассамблее ООН премьер Британии Борис Джонсон заявил, что он «потрясен пакинстанским проектом» и призвал остальные страны следовать примеру Исламабада.

Высадка саженцев предполагает дальнейший уход за ними и охрану от вырубки. Без должного ухода молодые деревья зачастую просто сгорают на палящем солнце. Кроме того, власти Пакистана рассчитывают таким образом снизить уровень загрязненности воздуха.

Общая стоимость «цунами» оценивается в 633 миллиона евро.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости