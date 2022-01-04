Япония планирует сбивать насекомых-вредителей над полями с помощью лазера

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4 января 2022, 15:37

Фото: pixabay.com

Национальная организация по исследованию сельского хозяйства и пищевых продуктов (NARO) разработала метод, который прогнозирует траекторию полета насекомых-вредителей. Об этом сообщает «Циркулярка».

Система искусственного интеллекта будет определять трехмерное положение летающих вредителей по изображению, полученному со специальных камер, и прогнозировать их перемещение для дальнейшей ликвидации при помощи облучения лазерными лучами.

В Японии считают, что система может обеспечить лучшую борьбу с вредителями и сократить злоупотребление агрохимикатами.

Пока у исследователей нет никакого прототипа, но предполагается, что это будет лазерная установка, которая сбивает насекомых с помощью лазерного импульса. Испытания проведут уже в следующем году. Интересно искусственный интеллект будет распознавать бабочек и других не опасных для урожая насекомых или японские сельхозугодья станут «мертвой зоной» для любых полётов. И кстати, что делать с ползающими, ведь лазер не решает эту проблему.

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