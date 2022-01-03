Ниагарский водопад на Марсе

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3 января 2022, 16:31

Фото: с сайта НАСА

Во время съемок в районе марсианского каньона Эха в кадр попал обрыв, с которого некогда стекала огромная масса лавы. Его глубина составляет около четырех километров. Эти лавовые «водопады» каскадом спускались вниз по стене и террасам кратера. Фотография и информация об этом размещена на сайте НАСА.

Различные исследователи часто заняты поисками проточной воды на Марсе. Тем не менее, это изображение с орбитального аппарата NASA показывает один из многих примеров, где Марсианская лава (когда она была расплавлена) вела себя аналогично жидкой воде.

Каким именно был катаклизм, из-за которого Марс лишился «воды», по крайней мере жидкой, учёным только ещё предстоит разобраться.

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