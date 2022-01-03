Гора Маттерхорн в Альпах плавно раскачивается как с севера на юг, так и с востока на запад

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3 января 2022, 13:43

Автор: Dirk Beyer, wikimedia.org

Сейсмологи зафиксировали движение горы Маттерхорн в Альпах, она мягко раскачивается вперед и назад примерно раз в две секунды из-за сейсмической энергии на Земле. К такому выводу пришли исследователи из Мюнхенского технического университета, которые измерили обычно незаметные вибрации культовой горы. Результаты опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Маттерхорн находится на границе между Швейцарией и Италией и вершинами на высоте 14 692 фута (4 478 м) над уровнем моря, с видом на город Церматт.

Исследователи обнаружили, что гора колеблется как с севера на юг, так и с востока на запад на отметке 0,42 Гц. И что покачивание на вершине в 14 раз сильнее, чем у подножия горы. Этот процесс напоминает раскачивание верхушки дерева на ветру.

Эти движения незаметны для человеческого глаза, но приборы их фиксируют чётко. Ускорив измеренные вибрации в 80 раз, команда смогла сделать окружающие вибрации Маттерхорна слышимыми для человеческого уха.

Подвижность горы вызвана сейсмической активностью, причиной которой служит активность Мирового океана, землетрясения и деятельность человека. Специалисты уверены, что участки горы, испытывающие усиленное резонансное движение, вероятно, будут более подвержены оползням, камнепадам и разрушению горных пород при сильном землетрясении.

По словам ученых, подобные вибрации не уникальны и скорее всего, многие пики будут двигаться аналогичным образом.

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