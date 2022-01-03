Экологические итоги недели: микропластик обнаружен на высоте 2877 метров, ученые выявили «непорочное зачатие» у кондоров

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3 января 2022, 11:21 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

На прошедшей неделе ученые обнаружили частицы микропластика на высоте 2877 метров во французских Пиренейских горах, до этого считалось, что максимальное загрязнение пластиком находится в воде.

На прошедшей неделе ученые обнаружили частицы микропластика на высоте 2877 метров во французских Пиренейских горах, до этого считалось, что максимальное загрязнение пластиком находится в воде. Очень хорошие новости для экозащитников да и просто не равнодушных к животным людей пришли к нам из Италии, где законодательно запретили производство натурального меха и в течение полугода все зверофермы в стране будут закрыты. Многие модные дома, такие как Valentino, Armani, Gucci, Prada и Versace, уже давно отказались от натурального меха, заменив его искусственными материалами. Орнитологи бьют тревогу и объявили розыск 10 видов пропавших птиц, некоторых из них последний раз встречали более 100 лет назад. У калифорнийских кондоров зарегистрировано «непорочное зачатие», это первый случай, выявленный у этого вида птиц. В России во всю марширует мусорная реформа, Минприроды должны оценить, как близость мусорных свалок сказывается на здоровье населения, что развяжет руки Росприроднадзору.

Новые формы распространения микропластика (МП) были обнаружены учеными на высоте 2877 метров, до недавнего времени считалось, что больше всего пластика находится в воде. Местом полевых исследований была выбрана высокогорная обсерватория Пик-дю-Миди во французских Пиренейских горах. Возникающая угроза загрязнения атмосферы микропластиком побудила исследователей изучить районы, ранее считавшиеся недоступными для данного мусора. В процессе исследования выяснилось, что межконтинентальный и трансокеанский перенос микропластика оказывает большое влияние на загрязнение атмосферы. Присутствие пластика в свободной тропосфере увеличит его распространение и транспортировку на большие расстояния и, следовательно, может достичь более отдаленных частей нашей планеты. Об океаническом пластиковом мусоре было проведено массу исследований и опубликовано множество работ, а вот исследования распространения микропластика, переносимого по воздуху начали проводить только недавно. В трех мегаполисах в Париже, Лондоне и Дунгуане (Китай) обнаружено выпадение с осадками микропластика порядка 175–1008 частиц МП/м2 в день, что побуждает больше городов начать мониторинг на предмет загрязнения пластиком. Наблюдения, завершенные в городских и сельских районах Гамбурга, продемонстрировал аналогичные объемы атмосферного осаждения, ~215 МП/м2 в сутки и ~396 МП/м2 в сутки, соответственно.

Результаты содержания микропластика во французских Пиренейских горах выявили ежедневное осадки ~365 МП/м2 в сутки на высоте 1425 м над уровнем моря. Обширное пространственное исследование районов дикой природы в США выявило аналогичное атмосферное осаждение МП (48–435 МП/м2 вдень). Также было замечено, что более крупные частицы МП, скорее всего, были получены из региона (10-1000 км) от места взятия проб и попадали на землю с дождем. В то время как более мелкие частицы осаждались и переносились на большие расстояния с ветром и пылью. Циркуляция воздуха в свободной тропосфере является глобальным транспортным вектором для многих антропогенных загрязнителей, включая ртуть, свинец и углеродные частицы.

Исследователи считают, что благодаря знаниям о загрязнении и атмосферном переносе можно объяснить присутствие пластика в арктических, антарктических и отдаленных горных районах.

В конце прошлого года стало известно, что в Италии остановят производство натурального меха. Это 20-я европейская страна, где законодательно запретили разведение пушных зверей с целью получения меха. Соответствующее решение принял Бюджетный комитет итальянского Сената. В течение полугода все имеющиеся в Италии 10 звероферм в стране будут закрыты. Убийство и мучение животных ради индустрии моды аморально, на этом сошлись все экологи и экоактивисты во всём мире. Сейчас нет необходимости убивать такое количество животных, это не вопрос выживания человека. Искусственный мех, прекрасная замена живому.

Теперь законодательно разведение норок, шиншилл и енотовидных собак, будут запрещены. То же самое произойдёт и с меховыми фабриками. Владельцы ферм получат от государства компенсацию, общая сумма которой составляет €3 миллиона евро.

Напомню, что крупнейшие итальянские модные дома, такие как Valentino, Armani, Gucci, Prada и Versace, уже отказались от натурального меха, заменив его искусственными материалами.

Орнитологи сообщили очень печальную новость. Они опубликовали список редчайшие видов птиц на всех континентах, которых уже не встречали в природе более 150 лет. В десятку так называемых «потерянных» и самых разыскиваемых видов птиц вошли: Мрачный бурый бюльбюль, его последний раз видели в 1999 г. на Мадагаскаре; Кокако Южного острова - последний раз видели в 2007 году в Новой Зеландии; Бегунока Джердона видели в 2009 году в Индии; Козодой Пригожина встречался последний раз в 1955 году в Демократической Республике Конго; Кубинского змея видели в 2010 году на Кубе; Фруктового голубя, последний раз видели в 1953 году на Филиппинах; Цветущая корона Санта-Марта, последний раз встречалась в 2010 году в Колумбии; Вилкабамба, видели последний раз в 1968 году в Перу; Гималайский перепел, последний раз встречался в Индии в 1877 году; Сову Сиау, последний раз видели в 1866 году в Индонезии. Судьба многих пернатых, давно не попадавшихся на глаза человеку, до сих пор остается неизвестной. Есть вероятность, что многие из них вымерли или находятся на грани полного исчезновения.

Стало известно, что у калифорнийских кондоров зарегистрировано «непорочное зачатие». Учёные считают, что это первый случай бесполого размножения у этого вида птиц. Исследователи из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего провели генетическое тестирование двух птенцов кондора, вылупившихся в 2001 и 2009 годах. Исследование выявило, что птенцы появились на свет от бесполого размножения из неоплодотворенных яиц.

Партеногенез встречается в дикой природе, например у акул, медоносных пчел или драконов Комодо, но бесполое размножение у калифорнийских кондоров выявлено впервые. У птиц такое встречается только тогда, когда самки не имеют доступа к самцам. Но в случае зоопарка Сан-Диего самки кондора имели доступ к самцам и на протяжении многих лет и произвели на свет 34 птенца.

«Эти результаты теперь поднимают вопросы о том, может ли это произойти незамеченным у других видов», — сказал Оливер Райдер, соавтор исследования и директор по генетике сохранения Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего.

Некоммерческий альянс зоопарка и сафари-парка Сан-Диего участвует в калифорнийской программе разведения кондоров, которая помогла вернуть гигантских стервятников в дикую природу и спасти вид от почти полного исчезновения.

Кондоры имеют размах крыльев в 3 метра и являются крупнейшими летающими птицами в Северной Америке. Когда-то они простирались по всему Западному побережью. В 1980-х годах в дикой природе их осталось всего 22 особи.

Тогда правительство США выловило птиц и поместило в зоопарки для разведения в неволе. Около 160 были выведены в зоопарке Сан-Диего и Сафари-парке.

В настоящее время насчитывается более 500 калифорнийских кондоров, в том числе более 300, которые были выпущены в дикую природу в Калифорнии, Аризоне, Юте и Мексике. Калифорнийские кондоры могут жить до 60 лет, но оба самца вылупившиеся без оплодотворения были болезненными. Одному было меньше 2 лет, когда он умер, второму меньше восьми лет, говорится в исследовании.

И вот одна из хороших российских новостей. Минприроды оценит, как близость мусорных свалок сказывается на здоровье человека. Предполагается, что это станет главным приоритетом для ликвидации или не ликвидации определенных мусорных полигонов.

Законодательно утвердить степень вреда здоровью необходимо для того, чтобы исполнительная власть, в частности, Роспотребнадзор, начала более ответственно осуществлять контроль за устройством мест для сбора бытовых и промышленных отходов. Сегодня в России насчитывается более двух тысяч мусорных свалок. Только за прошлый год на свалках РФ было аккумулировано 6955,7 млн тонн отходов.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал недовольство относительно оперативности решения вопросов устранения мусорных полигонов вблизи российских городов.

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