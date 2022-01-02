У калифорнийских кондоров зарегистрировано «непорочное зачатие»

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2 января 2022, 16:28

Фото: pixabay.com

Исследователи из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего провели генетическое тестирование двух птенцов кондора, вылупившихся в 2001 и 2009 годах. Исследование выявило, что птенцы появились на свет от бесполого размножения из неоплодотворенных яиц. Работа опубликована в Phys.org.

Партеногенез встречается в дикой природе, например у акул, медоносных пчел или драконов Комодо, но бесполое размножение у калифорнийских кондоров выявлено впервые.

У птиц такое встречается только тогда, когда самки не имеют доступа к самцам. Но в случае зоопарка Сан-Диего самки кондора имели доступ к самцам и на протяжении многих лет и произвели на свет 34 птенца.

Исследователи считают, что это первый случай бесполого размножения у любого вида птиц, где самка имела доступ к партнеру.

«Эти результаты теперь поднимают вопросы о том, может ли это произойти незамеченным у других видов», — сказал Оливер Райдер, соавтор исследования и директор по генетике сохранения Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего.

Некоммерческий альянс зоопарка и сафари-парка Сан-Диего участвует в калифорнийской программе разведения кондоров, которая помогла вернуть гигантских стервятников в дикую природу и спасти вид от почти полного исчезновения.

Кондоры имеют размах крыльев в 3 метра и являются крупнейшими летающими птицами в Северной Америке. Когда-то они простирались по всему Западному побережью. К 1980-х году в дикой природе их осталось всего 22 особи.

Тогда правительство США выловило птиц и поместило в зоопарки для разведения в неволе. Около 160 были выведены в зоопарке Сан-Диего и Сафари-парке.

В настоящее время насчитывается более 500 калифорнийских кондоров, в том числе более 300, которые были выпущены в дикую природу в Калифорнии, Аризоне, Юте и Мексике.

Калифорнийские кондоры могут жить до 60 лет, но оба самца вылупившиеся без оплодотворения были болезненными. Одному было меньше 2 лет, когда он умер, второму меньше восьми лет, говорится в исследовании.

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