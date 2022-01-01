Урожай подсолнечника Квинсленда, посаженный дроном, может стать первым в своем роде в мире

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1 января 2022, 15:42

Фото: pixabay.com

Посаженные дроном семена подсолнечника взошли и могут стать первым в мире урожаем, посаженным с помощью беспилотника. Местный фермер-первопроходец надеется, что этот метод получит более широкое распространение. Урожай, который сейчас в полном расцвете, также привлекает туризм в этот район, пишет издание «ABC».

Владелец и «пилот» дронов, фермер из Квинсленда Роджер Вудс сказал, что дроны станут новым способом посадки сельскохозяйственных культур будущего. «Насколько известно, это первая культура подсолнечника в мире, полностью посаженная большим сельскохозяйственным дроном, который был использован в коммерческих целях»,- сказал он.

Вначале он распространяет семена, а затем этот дрон ухаживает и удобряет, сохраняя урожай здоровым. Единственное, что дрон не делает, так это сбор урожая.

Фермер поведал, что друзья и коллеги из фермерского сообщества думали, были уверены, что подсолнечник не взойдёт после посадки семян дроном.

Но сложности еще есть, надо усовершенствовать технологию посадки. Дрон распространил 45 000 семян на гектар с целью прорастания 30 000 растений на гектар, этот показатель надо снизить в будущем.

«У меня также есть некоторые идеи о высоте, скорости вращения и просто приведение в порядок того, что мы узнали за время экспериментов». Но самое главное, что не нужно ездить по поверхности поля, что сохраняет целостность почвы, так как полёты дрона не влияет на землю и не уплотняют её.

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