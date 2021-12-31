«Рай» стал самым смертоносным тайфуном уходящего года

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31 декабря 2021, 12:21

Фото: pixabay.com

«Рай» стал 15-м и самым смертоносным тайфуном, обрушившимся на Филиппины в 2021 году, сообщает Центр ФОБОС.

В национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям. Число погибших достигло 405, а 82 человека пропали без вести, 1 147 человек получили ранения, сообщается в издание Reuters.

Было повреждено более 530 тысяч домов, треть из которых была полностью разрушена. Ущерб, нанесенный инфраструктуре и сельскому хозяйству, оценивается в $459 млн.

По данным правительства Филиппин, от тайфуна пострадало почти 4,5 млн человек, в том числе около 500 000 человек, укрывшихся в эвакуационных центрах.

Тайфун «Рай» обрушился на страну как тайфун 5-й категории и оставил после себя разрушения в провинциях Бохол, Себу и Суригао-дель-Норте, включая курортный остров Сиаргао и Динагатские острова.

Второй год подряд список из наименований штормов в который входит 21 имя использован полностью. Последним, получившим имя, стал тропический шторм «Ванда», который в начале ноября 2021 года беспорядочно пронесся через северную часть Атлантического океана.

Многие ученые считают, что количество экстремальных погодных катаклизмов увеличивается из-за изменений климата.

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