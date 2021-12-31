Барселона создаёт «замороженный зоопарк»

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31 декабря 2021, 11:22

Фото: pixabay.com

Целью создания биобанка будет сохранение генетического биоматериала от животных, которым грозит вымирание. Проект станет первым в своем роде в континентальной Европе, сообщает издание Тhe Мayor.

Проект родился с намерением стать европейским эквивалентом американского учреждения Frozen Zoo, пионера в этой области с момента его создания в 1960-х годах и признанного во всем мире. Он имеет самую большую в мире коллекцию клеточных линий (около 10 000) и видов (более 900), хранящуюся при очень низких температурах -196 ° C.

Материал, хранящийся таким образом, может храниться почти бесконечно и может быть использован для искусственного оплодотворения, экстракорпорального оплодотворения, переноса эмбрионов и даже клонирования. В некотором смысле, это может гарантировать, что мы не потеряем больше видов животных, сохранив их первоначальный геном.

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