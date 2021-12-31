НАСА: Основные моменты наблюдения за небом в январе 2022 года

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31 декабря 2021, 10:58

Фото: pixabay.com

Январь начинается с новолуния 2-го числа. А это значит, что первая неделя месяца идеально подходит для наблюдения за звездами, потому что несколько дней до и после новолуния самые темные. Всю первую январскую неделю можно будет выходить на улицу и смотрите на юг, чтобы быть ослепленным всеми яркими звездами Зимнего круга, а также Плеядами и Орионом, сообщается на сайте NASA.

Наблюдение за звездами в 2022 году лучше всего начать в ночь вокруг новолуния, 2 января. Позже той же ночью поймайте пик метеорного потока Квадрантиды. Затем ищите Луну с Юпитером 5 января и с Марсом и Венерой 29 января.

Наконец, пара ярких моментов в сумерках и на рассвете. 5 января посмотрите на юго-запад после захода солнца, чтобы найти полумесяц Луны в тесной паре с блестящим Юпитером. Они будут находиться всего на расстоянии около 4 градусов друг от друга.

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