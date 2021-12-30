Со следующего года в Москве появится новый речной экотранспорт

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30 декабря 2021, 15:58

Фото: с ТК «Дептранс Москвы»

Подрядчика, который будет поставлять электротрамвайчики уже выбрали. Теперь в течение 15 лет в городе появится 21 трамвайчик, 23 причала и 6 зарядных станций. Об этом сообщает в своём телеграм «Дептранс Москвы».

Речные суда станут полноценной частью системы общественного транспорта, возрождая целую отрасль российского пассажирского судостроения. Экологично и эстетично во время путешествия по реке открывается красивый вид, а для пользователей интернета будет проведён Wi-Fi.

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