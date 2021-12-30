Минприроды оценит, как близость мусорных свалок сказывается на здоровье населения

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30 декабря 2021, 15:05

Фото: pixabay.com

Минприроды оценит, как близость мусорных свалок сказывается на здоровье, чтобы в дальнейшем урегулировать оценку воздействия объектов на здоровье. Предполагается, что оценка станет главным приоритетом для сноса или не снова определенных полигонов. Об этом сообщает «Зелёная Россия».

Законодательно утвердить степень вреда здоровью необходимо для того, чтобы исполнительная власть, в частности, Роспотребнадзор, начала более ответственно подходить к исполнению своих непосредственных обязанностей.

Сегодня в России насчитывается более двух тысяч мусорных свалок. По словам Козлова, для их ликвидации требуется «большая сумма денег».

Только за прошлый год на свалках Российской Федерации образовалось 6955,7 млн т отходов производства и потребления.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал недовольство относительно оперативности решения вопросов устранения мусорных полигонов вблизи российских городов. Глава государства потребовал от министра экологии и природных ресурсов назвать имя чиновника, который лично отвечает за решение этого вопроса.

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