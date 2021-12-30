В Тверской области создали природные парки «Заборские Острова» и «Остров Новосоловецкий»

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30 декабря 2021, 14:42

Фото: pixabay.com

Власти Тверской области приняли решение о создании природных парков «Заборские Острова» и «Остров Новосоловецкий», что позволит обеспечить защиту этих территорий от застройки и вырубок лесов. В парках планируется развивать рекреационный и паломнический виды туризма, сообщает ТАСС.

В природных парках определены функциональная и рекреационная зоны. В функциональной зоне действует режим охраны, запрещающий, в том числе строительство объектов, рубку леса, организацию стоянок и проезд транспорта, разведение костров. При этом возможно проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов. В рекреационной зоне допускается создание пикниковых площадок и туристских стоянок.

Леса и парки всегда влияли на экологически благоприятную обстановку в городах. А сейчас, когда бушует пандемия особенно здорово, что можно погулять, успокоится и снять нервозность.

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