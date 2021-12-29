Оренбургская область закупила более 3 тысяч баков для раздельного сбора мусора

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29 декабря 2021, 15:44

Фото: pixabay.com

В Оренбуржье до 2024 года появится 21 тысяча контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Оренбургская область, получила 45 миллионов рублей на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора, при софинансировании из областного бюджета и закупила 3 336 контейнеров. Об этом сообщает «НИА Экология».

Баки предназначены для раздельного сбора бумаги и картона, стекла и пластиковых бутылок. Контейнеры имеют защитную крышку и педаль для её лёгкого открывания. Также на данные средства было приобретено три новых мусоровоза.

Масштабная реформа отрасли обращения с отходами призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным. Сортируя отходы, мы не только решаем проблему с несанкционированными свалками, но и значительно сокращаем объемы вывозимых на полигоны отходов.

В правительстве также принято решение о сборе просроченных и выброшенных пищевых отходов. Их планируют перерабатывать в сельскохозяйственные удобрения и также производить добавки для животноводства.

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