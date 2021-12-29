Чего добился марсоход НАСА «Настойчивость» с момента посадки на поверхность Марса в феврале 2021 года

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29 декабря 2021, 15:09

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS, NASA/JPL-Caltech

Ключевой задачей миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет изучать геологию планеты и историю климата. Задача проложить путь для человека на Красной планете и стать первой миссией по сбору и хранению марсианских пород и реголита (сломанных пород и пыли), сообщает NASA's Jet Propulsion Laboratory.

Последующие миссии НАСА в сотрудничестве с ЕКА (Европейским космическим агентством) отправят космические аппараты на Марс, чтобы забрать эти герметичные образцы с поверхности и привезти их на Землю для углубленного анализа.

За 10 месяцев, прошедших с тех пор, марсоход размером с автомобиль проехал 1,8 мили (2,9 километра), установил рекорд самой длинной езды марсохода в марсианский день, сделал более 100 000 изображений и собрал шесть образцов марсианской породы и атмосферы, которые в конечном итоге могут быть доставлены на Землю для дальнейшего изучения.

Руководитель миссии по наземным операциям Джессика Сэмюэлс (Jessica Samuels) объясняет следующий этап миссии Perseverance: исследовать дельту, которая образовалась в кратере Джезеро миллиарды лет назад из отложений, которые древняя река принесла в озеро, которое когда-то существовало в кратере.

Похоже нас в скором будущем ждёт разгадка, есть ли жизнь на Марсе и если она была, то какая.

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