Christian Aid: Самые дорогие стихийные бедствия уходящего года

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29 декабря 2021, 13:15

Фото: pixabay.com

Каждый год британская организация Christian Aid рассчитывает стоимость погодных инцидентов, таких как наводнения, пожары и тепловые волны, на основе страховых претензий и сообщает о результатах. В 2021 году в увеличении количества катастроф аналитики винят изменения климата, сообщает CBS News.

170 миллиардов долларов стоили миру стихийные бедствия в этом году, что на 20 миллиардов больше, чем в прошлом.

Самым дорогим бедствием в 2021 году стал ураган «Ида», который обрушился на восточную часть Соединенных Штатов и нанес ущерб в размере около 65 миллиардов долларов и вызвал обширное наводнение в Нью-Йорке и его окрестностях.

Смертоносное наводнение в Германии и Бельгии в июле было следующим в списке с потерями в размере 43 миллиардов долларов.

Похолодание и зимний шторм в Техасе, который вывел из строя энергосистему огромного штата, стоили 23 миллиарда долларов, за которым последовало наводнение в китайской провинции Хэнань в июле, которое обошлось примерно в 17,6 миллиарда долларов.

Другие бедствия стоимостью в несколько миллиардов долларов включали наводнение в Канаде, поздние весенние заморозки во Франции, которые повредили виноградники, и циклон в Индии и Бангладеш в мае.

В докладе признается, что его оценка в основном охватывает стихийные бедствия в богатых странах, где инфраструктура лучше застрахована, и что финансовые потери от бедствий в бедных странах часто неисчислимы. Например, Южный Судан, где наводнение затронуло 800 000 человек.

В докладе перестраховщиков Swiss Re подсчитали, что общая сумма ущерба от климата увеличилась на 24 % по сравнению с прошлым годом и затраты только для страховой отрасли были четвертыми по величине с 1970 года.

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