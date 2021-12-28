Зарево России: экологические итоги года

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28 декабря 2021, 20:13

Фото: pixabay.com

Уходящий год оказался экстремально тёплым. При этом, по оценке Росгидромета, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару.



Над центром европейской территории России увеличивается динамика содержания парниковых газов, повышается концентрация метана.



Лесные пожары в Республике Саха на северо-востоке Сибири продолжались с июня по сентябрь. Расчётные СО2 выбросы от природных пожаров в целом по России с июня по август составили 970 мегатонн, при этом 806 мегатонн приходится только на Республику Саха и Чукотку.



В список городов с самым грязным воздухом в России вошли шесть городов в Иркутской области, три города в Красноярском крае и две региональные столицы. В рейтинге федеральных округов по объёмам выбросов от стационарных объектов на первом месте оказался Сибирский федеральный округ, на втором – Уральский.



Подробности о российских экологических проблемах читайте в материале «Руководитель Росприроднадзора опубликовала рейтинг главных городов-загрязнителей в стране»





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