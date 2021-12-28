Через 200 млн лет на Земле появятся Сомалайские горы – крупнейшие в истории планеты

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28 декабря 2021, 17:06

Фото: pixabay.com

Команда профессора Доува ван Хинсбергена из Утрехтского университета разработала модель движения тектонических плит на ближайшее будущее, период в 200 млн лет. Как поясняет профессор, это своего рода альтернатива палеогеографии, науки об изменениях в геологическом и географическом строении планеты в прошлом. Знания о тектонических процессах прошлого помогли спрогнозировать появление на Земле невероятных гор в будущем, рассказывается на сайте «Техкульт».

Одна из главных сложностей палеогеографии в том, что в процессе субдукции за последние 200 млн лет было потеряно 70 % земной коры. От нее остались многочисленные обломки, что позволяет смоделировать, по каким землям бродили динозавры, какие очертания имели тогдашние континенты. Но все это только в общих чертах – ученые понимают тенденции в образовании гор, но уже не могут оценить высоту пиков, которые существовали в прошлом.

С будущим все интереснее, поскольку мы можем наблюдать исходный материал для новых гор уже сейчас – и изучать его. В частности, речь идет о Сомалийской плите, гигантском острове или даже целом мини-континенте, который образуется после отделения Восточно-африканской рифтовой долины от основной материковой Африки. Это произойдет через какие-то 3-4 млн лет, и процесс уже виден невооруженным взглядом – в 2018-м крупная трещина на юге Кении внезапно расколола долину и перерезала шоссе в Найроби.

После отделения плита вместе с Мадагаскаром будут дрейфовать через Индийский океан, чтобы через 130 млн лет столкнуться с Индией, а потом стать с ней единым целым к отметке в 200 млн лет. Давление плит будет так велико, что на юге нового образования возникнет гигантский горный массив, который профессор назвал «Сомалайскими горами». Об их будущих размерах судить сложно, но с большой вероятностью это будут крупнейшие горы в истории планеты – гораздо крупнее нынешних Гималаев.

Единственное, что не спрогнозировали учёные, это куда денется человек при таких катаклизмах, и что произойдет с ним при таком столкновении плит? Ведь перед тем, как поднялись Гималаи, землю сотрясало и лихорадило, а здесь ещё более серьезный процесс горообразования. Возможно, что человечество за этим будет наблюдать с Луны в специальные бинокли и фотографироваться на фоне новых гор через стекла с стотысячекратным увеличением.

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