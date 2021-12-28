NASA начало нанимать священников для подготовки к контакту с инопланетянами

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

28 декабря 2021, 16:29

Фото: pixabay.com

Сейчас в штате НАСА уже работают 24 священнослужителя. Один из них, преподобный доктор Эндрю Дэвисон считает, что перспектива найти жизнь на другой планете становится все более реальной, пишет британское издание The Mirror.

В Кембриджском университете давно изучается возможность встречи с представителями других цивилизаций, но христианам необходимо быть морально и духовно готовыми к такому событию. Чтобы оценить, как религии будут реагировать на новости о том, что жизнь существует в мирах за пределами нашего, НАСА спонсирует исследовательскую программу в Центре теологии при Принстонском университете в Нью-Джерси.

Специалисты отмечают, что первый контакт с инопланетянами может перевернуть представление о мироздании. Если вы верите, что Бог или боги создали все творения большие и малые, почему бы не применить это во вселенной?

Епископ Букингема, преподобный Алан Уилсон, раввин д-р Джонатан Ромен из синагоги Мейденхед и имам Кари Асим из мечети Мекки в Лидсе сказали, что они согласны с тем, что христианское, еврейское и исламское учение не будет обеспокоено открытием инопланетной жизни.

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