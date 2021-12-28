Из пищевых отходов в России планируют делать удобрения

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28 декабря 2021, 15:31

Фото: pixabay.com

Предполагается, что удобрения будут создаваться из остатков пищи из ресторанов и просроченных продуктов из магазинов. Органические отходы будут перерабатывать в удобрения, которые можно применять на полях при выращивании технических культур: льна, конопли и других. Об этом сообщает ТК «Экология жизни».

Просроченные продукты и отходы общепита, накопленные раздельно, можно высушить. Они станут высококачественным сырьем для кормовых добавок в животноводстве, а также для домашних животных.

Минсельхоз и Минпромторг представят в правительство такое предложения по использованию органических отходов в агропромышленном комплексе. Поручение ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Развитие этих процессов раньше тормозило российское законодательство.

По данным Минприроды, в РФ ежегодно образуется примерно 12–19 млн тонн пищевых отходов.

Перерасход или как ещё это называют чрезмерное потребление продуктов, товаров и услуг называют одной из самых серьёзных экологических проблем 21 века. Ведь всё это идёт на пойки и свалки, и практически не утилизируется, будет хорошо, если начнут с малого, а именно продуктов питания.

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