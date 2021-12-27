Экосфера: Орнитологи разыскивают 10 пропавших видов птиц

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27 декабря 2021, 15:32

Фото: pixabay.com

Редчайшие виды птиц встречаются на всех континентах. Встретить колумбийского колибри или индонезийскую сову для орнитолога — настоящая удача. Правда, она не улыбалась специалистам уже долгое время. Об этом сообщает «Еcosphere.press».

Орнитологи опубликовали список птиц, которых не видели очень давно, от десяти до ста пятидесяти с лишним лет. Возможно, это усилит меры по поиску и охране «потерянных» видов птиц.

В десятку самых разыскиваемых пропавших птиц попали: Мрачный бурый бюльбюль, его последний раз видели в 1999 г. на Мадагаскаре; Кокако Южного острова - последний раз видели в 2007 году в Новой Зеландии; Бегунока Джердона видели в 2009 году в Индии; Козодой Пригожина встречался последний раз в 1955 году в Демократической Республике Конго; Кубинского змея видели в 2010 году на Кубе; Фруктовый голубь, последний раз видели в 1953 году на Филиппинах; Цветущая корона Санта-Марта, последний раз встречалась в 2010 году в Колумбии; Вилкабамба, видели последний раз в 1968 году в Перу; Гималайский перепел, последний раз видели в Индии в 1877 году; Сова Сиау, последний раз видели в 1866 году в Индонезии.

Судьба многих пернатых, давно не попадавшихся на глаза человеку, до сих пор остается неизвестной. Есть вероятность, что многие из них вымерли или находятся на грани полного исчезновения. К великому сожалению, Красная книга всё чаще превращается в Чёрную, и мы безвозвратно теряем редкие виды птиц, животных и растений. На уровне правительств организованны заповедники, по всему миру созданы природоохранные организации, но как выясняется этого недостаточно.

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