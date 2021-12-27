Фермеры США в 20 веке использовали динамит для вспашки полей

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27 декабря 2021, 14:34

Фото: Динамит производства фабрики Нобеля. Olecrab, wikimedia.org

Большую часть истории человечества вспашка почвы была очень трудоемким процессом. В XX веке тракторы решили эту проблему. Но был период времени, когда тракторы были редки, зато было вдоволь динамита. Сообщает ТК «На поверхности».

Звучит как безумная фантазия, но это факт - в начале XX века люди активно испытывали динамит для вспашки и рытья ям (хотя, наверное, их логичнее называть воронками). В основном пахари-пиротехники экспериментировали в США.

Закопанные в землю заряды действительно хорошо разрыхляли почву. Особенно действенно это должно было быть для трудных почв: целинных, глинистых. Возможность таким способом добиться равномерной вспашки, мягко говоря, сомнительна, но популяризаторы динамита действительно считали, что скоро взрывчатка заменит «устаревшие» плуги. Вышло по-другому: плуги получили железных коней, а вспашка динамитом осталась забавным курьезом из эпохи паровозов и дирижаблей.

Пороховая компания Дюпон в свое время на полном серьёзе пыталась продавать динамит фермерам. Но, видимо, рекламная компания проводилась исключительно маркетологами, без привлечения аграриев, и план провалился.

Динамитом предлагалось выкорчёвывать пни и валить деревья, а также разрыхлять почвы и делать канавы.

Дополнительные исследования, проведенные в 1911 — 1913 гг. показали, что никаких существенных преимуществ у динамита перед плугом нет, кроме стоимости. Динамит заметно дороже и совсем не экологичен.

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