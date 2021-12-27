Количество аммиака в воздухе Омска превысило норму в 2,87 раза

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27 декабря 2021, 13:38

Фото: pixabay.com

Повышенное содержание оксида азота, аммиака, пыли и взвешенных частиц зафиксировали в Омске в эти выходные. Жители города на прямой линии пожаловались президенту РФ на плохую экологию. Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды.

В субботу, в связи с массовыми обращениями жителей на запах газа передвижной экологической лабораторией осуществлялся мониторинг атмосферного воздуха. Организован отбор проб воздуха в контрольной точке в районе СТ "Дары Сибири" в Советском административном округе города Омска. Зафиксировано превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) аммиака в 2,87 раза",- сказали в пресс-службе.

Также в этот день автоматизированные посты мониторинга фиксировали в Омске кратковременные превышения нормы содержания оксида азота (до 1,9 ПДК), взвешенных частиц (до 3,64 ПДК) и пыли (до 1,18 ПДК). Информация о загрязнения передана в Росприроднадзор для установления источника выбросов и принятия мер реагирования.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, ещё в августе, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности.

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