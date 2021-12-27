Ирландия предложила в ООН силовое регулирование климатической повестки и собирается ради неё резать своих коров

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

27 декабря 2021, 11:26 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Уходящая неделя была не скупа на резонансные события. Начнём обзор с Ирландии, которая собирается пустить под нож 20% своего стада крупного рогатого скота для снижения выбросов метана. Попытаемся ответить на вопрос, - как могло получится что жертвой изменения климата стало мировое животноводство? Фермеры выступают против метанового безумия. Россия и Индия заблокировали резолюцию ООН по климату, Китай воздержался. В Хабаровске главой ООПТ назначен человек, пытавшийся продать тигра Амура, коллектив справедливо указывает на, мягко говоря, сомнительное «резюме» и просит выбрать руководителя из числа специалистов-экологов. Активисты зоозащитники призывают признать осьминогов разумными существами.

В Ирландии для борьбы с изменением климата готовятся пустить под нож 20% стада крупного рогатого скота, чья пищеварительная система, по мнению «Зелёных» коллективно слишком много выделяет метана. Один миллион триста тысяч коров отдадут свои жизни ради мифической климатической повестки. Для спасения планеты Ирландия - сельскохозяйственная страна - готова выполнить свои климатические обязательства и сократить метановые выбросы на 30 процентов к 2030 году. При этом экономика страны потеряет порядка 4 миллиардов евро и 56 тысяч рабочих мест. Фермеры во всем мире выступают против метанового безумия. В Великобритании, как и в России, каким-то чудом сохранились учёные, выступающие с открытой критикой главной научной фальсификации XX века, сфабрикованной Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата — завышением на порядки «времени жизни» в атмосфере парниковых газов. Одной из жертв этой фальсификации стало мировое животноводство, оказавшееся неожиданно на втором месте по выбросам парниковых газов среди всех отраслей мировой экономики.

Чуть больше недели назад в Совбезе ООН прошло голосование по проекту резолюции «Климат и безопасность», внесённому Ирландией и Нигером. Не очень понятно - почему в такой связке эти две страны вынесли такую повестку, и кто кого нашёл, Нигер Ирландию или наоборот, и как вообще они нашли друг друга, остается большим климатическим вопросом. Но самое интересное находится в предложенном совместном документе.

А именно, установить связь между угрозой изменения климата и международной безопасностью, а также интегрировать эти угрозы в качестве стратегий ООН по предотвращению военных конфликтов. Проект резолюции и политизации климата был поддержан 12 членами Совбеза, против проголосовали Россия и Индия, Китай воздержался. Ранее попытку перевести климат в военную доктрину ООН пыталась протащить Германия.

В Хабаровском крае вспыхнул скандал. Новым главой заповедной зоны или ООПТ назначен Андрей Долин, известный всем экологам попыткой продажи в 2019 году тигра Амура, отказавшегося убивать козла Тимура. Он должен заменить руководителя ФГБУ «Заповедного Приамурья» Владимира Андронова. Коллектив ООПТ справедливо выступил против такого необдуманного решения. Сотрудники выпустили обращение-петицию под заголовком «Заповедное Приамурье под угрозой!», в котором возмутились выбором ведомства и указали на тёмные пятна в биографии г-на Долина.

Напоминаем, что ранее Долин учредил ООО «Природное наследие Дальнего Востока», основным видом деятельности которого является оптовая торговля живыми животными. А зимой 2019 года разгорелся скандал с его участием. Долин попытался продать тигра по прозвищу Амур из приморского «Сафари-парка» в Краснодарский эколого-биологический центр «Парк тигров».

Тигра удалось отвоевать общественности — петиция в его защиту собрала 118 тысяч подписей. Отстранить Долина от тогдашней его должности директора зоосада «Приамурский» (им. В. П. Сысоева) тоже удалось под напором общественности. Теперь, несмотря на сомнительное резюме, Минприроды РФ предлагает его на должность руководителя ФГБУ «Заповедное Приамурье». Коллектив ООПТ предлагает выбрать руководителя из числа специалистов экологов с опытом практической работы в сфере территориальной охраны природы и заповедников.

Зоозащитники считают, что осьминоги существа умные и, что самое главное, способные чувствовать целый спектр эмоций, такие как радость, страх, боль и страдания. В этом году в Британии осьминоги, крабы и омары были внесены в список разумных существ, которым должна предоставляться защита в соответствии с новыми законами о защите животных. Это означает, что осьминогов, омаров и крабов в Британии нельзя будет варить заживо.

Мясо осьминога — известный деликатес, на котором транснациональная корпорация Nueva Pescanova собирается сделать бизнес, открыв ферму по выращиванию спрутовых на Канарах. Планируется, что продажа осьминогов начнется уже в 2023 году. На ферме можно будет выращивать до трех тысяч тонн осьминожьего мяса в год.

Строение мозга осьминогов сильно отличается от человеческого, но у него есть некоторые из функций мозга млекопитающих, такие, как способности к обучению. Осьминоги проявляют эмоции, играют, узнают людей и сородичей и испытывают перепады настроения, могут в том числе решать задачи и возможно, способность мечтать.

Предложение начать выращивать осьминогов они назвали не таким гуманным, как это может показаться. Появление ферм не означает, что рыбаки будут меньше ловить, а это значит, что к страданиям диких осьминогов прибавятся страдания осьминогов, выращенных в неволе.

Всё это доказывает, что содержание разумных животных в промышленных аквафермах — экологическое преступление, считают эксперты.





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