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Два землетрясения магнитудой 4 и 3,5 балла произошли у берегов Камчатки

, 15:48

Два землетрясения магнитудой 4 и 3,5 балла произошли у берегов Камчатки
Автор: Yamaguchi先生, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие в воскресенье у берегов Камчатки, сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Очаг первого землетрясения магнитудой 4,0 балла находился в Охотском море у западного побережья полуострова на глубине 421 км. Непосредственно эпицентр был в 70 км северо-западнее райцентра Усть-Большерецк. Спустя час, произошло второе землетрясение у восточного побережья полуострова магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Его очаг залегал на глубине 51 км под дном Тихого океана. Эпицентр находился в 75 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

«Пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет.

Угроза цунами не объявлялась»,- сообщил представитель МЧС.

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