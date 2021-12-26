Почему уничтожают леса Амазонки и как это касается каждого из нас

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26 декабря 2021, 14:54

Карта бассейна реки Амазонки, включая Рио-де-ла-Пас. Автор Amazonriverbasin_basemap, wikimedia.org

Начиная с 1960-х годов, тропические леса в Южной Америке стремительно вырубаются. В последнее время их площадь сокращается на 5–10 тысяч квадратных километров в год, а вместе с ними сокращается способность атмосферы Земли поглощать углекислый газ. Вырубка идёт ради ферм, пастбищ, добычи полезных ископаемых, гидроэлектростанций, древесины и связывающих все это коммуникаций. Остальные вырубленные десятки тысяч гектар начинают опустыниваться. Об этом сообщает «Экосфера».

Последние данные по качеству воздуха и климату, опубликованные Всемирной метеорологической организацией, показали, что метеорологические экстремальные явления, вызванные изменением климата и окружающей среды, вызвали беспрецедентные песчаные и пыльные бури и лесные пожары, которые повлияли на качество воздуха в 2020-м. Эта тенденция сохранилась и в 2021 году.

Уже не одно десятилетие ученые и активисты выражают обеспокоенность сохранностью тропических лесов Амазонии, знаменитых «легких» нашей планеты. Их площадь составляет порядка 5,5 млн квадратных километров. К сравнению – это половина от всех тропических лесов планеты, которые вырабатывают около 40 % всего поступающего в атмосферу кислорода на планете и участвуют в круговороте пресной воды в природе, сообщает «Ecosphere.press».

Интересно, что леса Амазонии появились 66 млн лет назад и это было связано с катастрофой унесшей жизни динозавров и множества других видов из-за падения огромного астероида на территории нынешнего полуострова Юкатан. Биоразнообразие потихоньку восстанавливалось и эволюционировало и спустя всего 6 млн лет превратилось или сформировалось в привычные для нас вечнозеленые тропические дождевые леса.

История масштабного и непрекращающегося освоения лесов Амазонии началась после того, как в 1964 году в Бразилии было свергнуто прогрессивное правительство Жуана Гуларта и установилась военная диктатура (1964–1985) с весьма специфическими представлениями о правах человека и защите окружающей среды. Вместо аграрной реформы и перераспределения земель в пользу малоземельных крестьян, новое правительство приняло решение бросить силы на освоение бескрайних амазонских джунглей. Руководил процессом вырубки лесов и сельскохозяйственного освоения территории специально созданный для этого Национальный институт колонизации и аграрной реформы (INCRA).

По данным исследований во всей Амазонии «годовые потери площади тропических лесов достигли максимума в 49 240 квадратных километров в 2003 году — рекордное значение за последние 100 лет. В 2017 году Бразилия вышла на печальное первое место по количеству убитых экоактивистов. Это подготовило почву для следующего этапа промышленного освоения лесов Амазонии, ставшего катастрофическим.

Еще в апреле 2019 года более 600 ученых подписали письмо с требованием к ЕС контролировать выполнение Бразилией экологических соглашений как условия приобретения сельскохозяйственной продукции. Ведь для удовлетворения европейского рынка говядины в стране ежедневно вырубаются территории эквивалентные 300 футбольным полям, а дальше начались пожары, пламя которых стерло около 2 млн гектар в течении пожароопасного периода 2019 года и ненамного, но всё же чуть меньше амазонского леса в следующем.

Сейчас уже существует трехмиллиардный фонд, созданный Германией и Норвегией для сохранения амазонских лесов, однако его правительство Болсонару заморозило, из-за «слишком строгих ограничений» в правилах распределения средств. В то время как незаконная вырубка в 2020 году лесов достигла двенадцатилетнего максимума, а именно 95% вырубки является незаконной.

Прогнозы ученых крайне пессимистичны, они указывают, что процесс обезлесивания уже близок к точке невозврата и дальнейшее уничтожение тропических лесов Амазонии может привести к существенным изменениям экосистемы: глобальному нарушению циркуляции пресной воды и образования дождей; превращению влажных территорий в саванны и пустыни; росту концентрации углерода в атмосфере, а также безвозвратному вымиранию множества растений и животных и сокращению биоразнообразия на Земле, ведь эти леса являются домом для порядка 10% населяющих планету видов.

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