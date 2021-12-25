Росприроднадзор обнаружил в атмосфере Курска превышение норм содержания опасных веществ

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25 декабря 2021, 15:25

Источник: Геральдика.ру

Жители Курска массово жалуются на качество воздуха и токсичный запах. Передвижной пост Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) провёл проверку воздуха. Пробы были взяты в жилых районах Курска, а также на санитарно-защитных территориях текстильной фабрики, мазутной котельной РЖД и нескольких промышленных предприятий. Об этом сообщает «НИА Экология».

Первые исследования проб показали превышение предельно допустимых норм метилэтилкетона в 2,14 раза. Как пояснили в пресс-центре Росприроднадзора, это вещество входит в составы растворителей лакокрасочных материалов, которые используются в промышленности. Оно обладает запахом ацетона и оказывает токсичное влияние на здоровье человека. При концентрации 1 мг/л в течение 3—5 минут воздействия на человека вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, носа и горла, 30 мг/л — раздражение становится невыносимым.

После завершения проверок ведомство примет все необходимые меры по ликвидации источника загрязнения.

В основном экологические проблемы курской области связаны с «Лебединским горно-обогатительным комбинатом», который разрабатывает месторождение железной руды открытым способом.

Также, как и во всех крупных городах России, у Курска наблюдается загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами и пылью, земель – отработанными моторными маслами и другими нефтепродуктами, вод – стоками.

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