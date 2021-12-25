Из космодрома Куру стартует «Ариан-5», чтобы вывести в космос телескоп «Джеймс Уэбб»

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25 декабря 2021, 14:10

Автор: NASA/Chris Gunn, wikipedia.org

В субботу, 25 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане должна взлететь ракета «Ариан-5», чтобы вывести в космос телескоп «Джеймс Уэбб». Через месяц полёта он выйдет на рабочую позицию, а ещё через полгода настроек и проверок — передаст на Землю первые снимки. Запуск телескопа переносился несколько раз из-за погодных условий. Об этом сообщает «Хабр».

Главное о «Джеймсе Уэббе» — телескопе-долгострое NASA за $10 миллиардов, который должен найти внеземную жизнь. Зеркало 6,5 метров в диаметре, в прямом смысле золотое: его 18 шестиугольных сегментов покрыты слоем золота толщиной 100 нанометров так как этот металл хорошо отражает инфракрасные лучи.

«Тарелку» такого размера не получилось бы уместить в ракету, поэтому зеркало «Уэбба» сделали складным. Оно состоит из трёх секций, которые должны развернуться в точке прибытия.

Этот телескоп называли «проектом за гранью разумного» и хотели закрыть за непомерные траты — и только огромная научная значимость довела его до готовности.

По сообщениям НАСА новый телескоп будет наблюдать источники света на длинах волн от 60 до 500 микрон в инфракрасном спектре. Он сможет фокусировать свет на расстояниях более 13,5 млрд лет, когда начали формироваться первые звезды.

Орбита телескопа выбрана так, что он будет находиться в тени Земли, чтобы избежать дополнительных помех.

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