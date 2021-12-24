Снежный циклон «Квинтинус» атакует Центральную Россию

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24 декабря 2021, 15:44

Фото: wikimedia.org

Североатлантический циклон «Квинтинус» принесёт в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России. Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнется позёмок – ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом. Об этом сообщает Центр Фобос.

В Москве ожидается сильнейший снегопад, в результате которого обрушится 10% осадков от месячной нормы, а снежный покров подрастет с 22 до 27 см – это на 10 см выше нормы.

Из-за плохой видимости стоит ожидать пробки, многочисленные аварии и приостановки движения и это лишь малая часть последствий циклона «Квинтинус».

Кроме того, к полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое дно – с 740 до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. Это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

В атмосфере есть области с разным давлением, которые постоянно передвигаются. Поэтому атмосферное давление не может быть одинаковым всегда, а его резкие перепады стали называться барическими качелями или барической пилой.

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