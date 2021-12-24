«Росатом» и «Лукойл» решили вместе начать производство «зеленого» водорода, но не в России

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24 декабря 2021, 14:48

Фото: pixabay.com

Две российские компании запустят производство «зелёного» водорода для нужд НПЗ Petrotel Lukoil S.A., одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Румынии. «Росатом» и «Лукойл» надеются на получение субсидий от властей страны и Евросоюза. Об этом сообщает «Высокое напряжение».

Меморандум о соответствующих намерениях стороны уже подписали. «Росатом» думает развернуть на НПЗ мощности на 10 тыс. кубов водорода в час, применять для его производства электролизеры в симбиозе с возобновляемыми источниками энергии. Это будет крупнейшая подобная линия в современной Румынии, сообщает ТАСС.

Компания Лихачева называет себя «лидером водородной энергетики России». «Росатом» ведет разработку собственных ноу-хау по всей цепочке жизненного цикла водорода. В области производства госкорпорация разрабатывает линейку электролизеров, установки паровой конверсии метана, а также работает над проектом атомной энерготехнологической станции с высокотемпературным газовым реактором.

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