Первая в мире ферма по выращиванию осьминогов вызывает протесты у ученых

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24 декабря 2021, 13:45

Фото: pixabay.com

Осьминоги существа умные и, что самое главное, способные чувствовать целый спектр эмоций, такие как радость, страх, боль и страдания. В этом году в Британии осьминоги, крабы и омары были внесены в список разумных существ, которым должна предоставляется защита в соответствии с новыми законами о защите животных. Это означает, что омаров и крабов в Британии нельзя будет варить заживо. Об этом сообщает «Экосфера» со ссылкой на ВВС.

Мясо осьминога — известный деликатес, на котором транснациональная корпорация Nueva Pescanova собирается сделать бизнес, открыв ферму по выращиванию спрутовых на Канарах. Планируется, что продажа осьминогов начнется уже в 2023 году. На ферме можно будет выращивать до трех тысяч тонн осьминожьего мяса в год.

Строение мозга осьминогов сильно отличается от человеческого, но у него есть некоторые из функций мозга млекопитающих, такие как способности к обучению. Осьминоги эмоционируют, играют, узнают людей и сородичей и испытывают перепады настроения, могут в том числе решать задачи и возможно, способность мечтать.

Предложение начать выращивать осьминогов они назвали не таким гуманным, как это может показаться. Появление ферм не означает, что рыбаки будут меньше ловить, — а это значит, что к страданиям диких осьминогов прибавятся страдания осьминогов, выращенных в неволе.

Все это доказывает, что содержание разумных животных в промышленных аквафермах — экологическое преступление, считают эксперты.

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