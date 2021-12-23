ТАСС: Ущерб от ЧС в России в этом году может превысить 165 млрд рублей

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23 декабря 2021, 15:27

Фото: pixabay.com

Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что за 11 месяцев 2021 года в стране произошло 360 чрезвычайных ситуаций, что на 14% больше, чем в 2020 году, сообщает ТАСС.

«Количество ЧС выросло за счет крупных ДТП с массовой гибелью людей, число погибших увеличилось из-за авиакатастроф, а вот количество пострадавших, которым был причинен материальный ущерб, выросло из-за участившихся неблагоприятных метеорологических явлений»,- уточнил Чуприян.

Наводнения в 2021 году затронули большую часть субъектов России - 63 региона. От них пострадали 620 населенных пунктов, 10 тыс. жилых и дачных домов, более 36 тыс. приусадебных участков.

Чуприян напомнил, что к чрезвычайным ситуациям федерального характера в этом году отнесены летние наводнения в Крыму и на Дальнем Востоке (в Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае). Ущерб от паводка в Крыму составляет около 5 млрд рублей, на Дальнем Востоке - более 13 млрд рублей. На ликвидацию последствий этих ЧС из резервного фонда правительства РФ через МЧС России было выделено около 1 млрд рублей.

Это ещё без учёта пожаров, которые в этом году были просто катастрофическими. От лесных пожаров в России в этом году пострадала площадь 18,16 миллионов гектар, что само по себе настоящая катастрофа. Лесные пожары в Арктике выбросили 66 мегатонн CO2 в период с июня по август 2021 года.

Расчетный СО2 выбросы от природных пожаров в целом по России с июня по август составили 970 мегатонн, при этом на Республику Саха и Чукотку приходится 806 мегатонн.

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