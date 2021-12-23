WWF: Оставшиеся в Амурском бассейне дикие популяции тихоокеанского лосося страдают от перелова, браконьерства

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23 декабря 2021, 14:51

Фото: pixabay.com

В WWF предложили создать заповедные зоны в местах нереста кеты на притоках Амура. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее сообщал, что объем вылова лосося в этом году стал самым низким за последние шесть лет. Рыбу не смогли заготовить ни предприятия, ни коренные малочисленные народы. На реке вводили ряд ограничений по орудиям лова и срокам вылова, но тенденция к снижению объемов добычи сохраняется, сообщает ТАСС.

WWF России потребовало минимум на четыре года закрыть промышленный лов осенней и летней кеты в бассейне Амура для восстановления воспроизводства их популяции.

Отмечается, что необходимость таких мер диктуют пустые в течение последних пяти лет нерестилища притоков Амура. В этом году общественный мониторинг, который проводят добровольцы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края при поддержке WWF, подтвердил полное отсутствие рыбы на пяти крупнейших нерестовых притоках: Амгуни, Анюе, Тунгуске, Горине и Гуре. Норма для осенней кеты составляет около 50 рыб на 100 квадратных метров площади нерестилищ.

Проблема браконьерства и бесконтрольного вылова лосося остро стоит уже на протяжении десяти лет, но, к сожалению, так и не решена. В этом сезоне в сети интернет, активистами из разных экологических организаций было размещено масса фотографий и видео с квадрокоптеров, где хорошо видно, что притоки перекрыты сетями от берега до берега, и даже в несколько рядов, у рыбы даже не было шансов добраться до мест своих нерестилищ.

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