Российские леса поглощают 2,5 млрд тонн углекислого газа в год

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23 декабря 2021, 11:02

Министерство природы оценило ущерб от лесных пожаров в текущем году в 11 миллиардов рублей. По мнению экспертов, цифра выглядит слишком занижено. Помимо потери леса, пожары привели к вредным выбросам в атмосферу, ухудшив экологию. В Рослесхозе представят объективную оценку ущерба от лесных пожаров только в следующем году.



Через четыре года ЕС введёт углеродный налог на металлы, алюминий, электроэнергию. Учёт поглощающей способности российских лесов теоретически можно перевести в платёж, от которого должны быть освобождены отечественные экспортёры. По примерным подсчётам, российская экосистема способна поглощать в год 2,5 миллиарда тонн углекислого газа. Соответственно, Россия вносит глобальный вклад в сокращение парниковых газов. Если посчитать площадь сгоревшего леса, то ущерб от недоочищенного воздуха будет оценён ещё в несколько миллиардов рублей.



При сохранении в будущем масштабов пожаров, российские леса не успеют очистить весь воздух, который был загрязнён продуктами горения. Подобная ситуация уже происходила в Канаде в 2000-х годах. Президент России Владимир Путин поручил увеличить финансирование программы борьбы с лесными пожарами. Эффективность защиты лесов будет повышена за счёт увеличения количества патрулей, в том числе с использованием самолётов.

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