Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

ТАСС: Россия и Индия заблокировали резолюцию ООН по климату, Китай воздержался

, 18:10

ТАСС: Россия и Индия заблокировали резолюцию ООН по климату, Китай воздержался
Фото: depositphotos.com ©cascol, «Метеовести»

В Совбезе ООН прошло голосование по проекту резолюции «Климат и безопасность», внесённому Ирландией и Нигером. Не очень понятно почему в такой связке эти две страны вынесли такую повестку, и кто кого нашёл, Нигер Ирландию или наоборот.

В документе предлагалось установить связь между угрозой изменения климата и международной безопасностью, а также интегрировать эти угрозы в качестве «центрального компонента» стратегий ООН по предотвращению конфликтов.

Предлагаемая инициатива превращает научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос, что чревато целым рядом последствий.

Проект резолюции был поддержан 12 членами Совбеза, против проголосовали Россия и Индия, Китай воздержался.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев раскритиковал попытки отдельных стран присвоить себе право единолично определять климатическую повестку, сообщает ТАСС.

«Мы выполняем принятые на себя обязательства в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата и известному Парижскому соглашению. Но при этом мы должны понимать, что попытки отдельных государств присвоить себе право единолично определять эту климатическую повестку, эти попытки - они неправильные, поскольку это наше общее дело, и никто не должен навязывать друг другу свои собственные представления»,- сказал Медведев в ходе межпартийного диалога с политическими партиями стран Латинской Америки по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и борьбы с инфекционными заболеваниями.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

«Нафтогаз» просит ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу больше газа через Украину

«Нафтогаз» просит ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу больше газа через Украину

Компания «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 22 декабря.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Наука

Происшествия

Экономика

Происшествия

В мире

Происшествия

Экономика

Наука

В мире

Общество