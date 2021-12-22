ТАСС: Россия и Индия заблокировали резолюцию ООН по климату, Китай воздержался

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22 декабря 2021, 18:10

Фото: depositphotos.com ©cascol, «Метеовести»

В Совбезе ООН прошло голосование по проекту резолюции «Климат и безопасность», внесённому Ирландией и Нигером. Не очень понятно почему в такой связке эти две страны вынесли такую повестку, и кто кого нашёл, Нигер Ирландию или наоборот.

В документе предлагалось установить связь между угрозой изменения климата и международной безопасностью, а также интегрировать эти угрозы в качестве «центрального компонента» стратегий ООН по предотвращению конфликтов.

Предлагаемая инициатива превращает научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос, что чревато целым рядом последствий.

Проект резолюции был поддержан 12 членами Совбеза, против проголосовали Россия и Индия, Китай воздержался.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев раскритиковал попытки отдельных стран присвоить себе право единолично определять климатическую повестку, сообщает ТАСС.

«Мы выполняем принятые на себя обязательства в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата и известному Парижскому соглашению. Но при этом мы должны понимать, что попытки отдельных государств присвоить себе право единолично определять эту климатическую повестку, эти попытки - они неправильные, поскольку это наше общее дело, и никто не должен навязывать друг другу свои собственные представления»,- сказал Медведев в ходе межпартийного диалога с политическими партиями стран Латинской Америки по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и борьбы с инфекционными заболеваниями.

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