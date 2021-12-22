Ученые выяснили, что человек способен определять расстояние до скрытых от глаз объектов, опираясь лишь на слух

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22 декабря 2021, 16:36

Фото: pixabay.com

Ни частотный диапазон, ни звуковой не отвечают на вопрос, сколько звуков может услышать человек без нарушений слуха. Зато эту тему изучает психоакустика — наука, объясняющая взаимодействие между слухом и мозгом. Во время вечеринки мы слышим голоса многих людей, музыку, шаги и еще большое количество звуков, но способны концентрироваться на одном или нескольких источниках. Об этом пишет «Hi-tech.mail.ru».

Человек постоянно выбирает, на каком именно из слышимых звуков ему сосредоточиться, а уши постоянно улавливают звук, даже когда мы этого не осознаем.

Во внутреннем ухе человека находится почти 25 тысяч клеток, реагирующих на звук. Он осознается мозгом с небольшим опозданием — в среднем, через 100 миллисекунд (одна миллисекунда — тысячная доля одной секунды) после того, как дойдет до уха. В 70% случаев, если человек хочет расслышать что-то получше, он повернется к источнику звука правой стороной. Это не зависит от того, правша он или левша, и происходит рефлекторно.

На данном этапе ученые обнаружили, что человеческий слух в среднем способен различить от 3 до 4 тысяч звуков разной высоты. Граница диапазона слухового восприятия начинается на низких частотах, примерно 20 герц (Гц), а самый высокий показатель, не вызывающий дискомфорта, — 20 000 Гц.

Что касается громкости, которая измеряется в децибелах (Дб), то порог, не вызывающий болевых ощущений и осложнений на слух – 120 Дб. Например, на уровне 150 дБ УЗД взлетают самолеты, а с громкостью 200 дБ УЗД взрывается атомная бомба. Даже на первый взгляд безобидные новогодние фейерверки при взрыве могут достигать уровня в 145 дБ УЗД. Давление, превышающее 140 дБ, может вызвать травму органов слуха.

Помимо частоты и амплитуды у звука появляется третья характеристика — «окраска» или восприятие. Если когда-нибудь прослушивание любимой песни вызывало у вас мурашки, а звук на видео заставлял немедленно нажать на паузу — это те самые особенности восприятия в том числе изучаемые психоакустикой.

Для аудиовизуальных сенсорных событий звук приходит с задержкой относительно света, которая увеличивается с расстоянием события. Однако неизвестно, могут ли люди использовать эти вездесущие звуковые задержки в качестве источника информации для вычисления расстояния.

На эту тему было проведено очень интересное исследование. В 2015 году ученые из США провели ряд эксперементов, работа была опубликована в «journals.plos.org». Выяснилось, что человек способен определять расстояние до скрытых от глаз объектов, опираясь лишь на слух. Мы бессознательно замечаем звуковые интервалы до 40 миллисекунд и используем их, чтобы распознать, насколько удален или приближен объект. При этом мозг склонен больше доверять именно звуковому восприятию, чем визуальным образам.

Также в пользу слуха говорят исследования животного мира. Так, например летучие мыши и дельфины, могут использовать звуковые задержки в качестве метрического сигнала расстояния. Есть даже задокументированные случаи слепых людей, которые проявляют слабые формы эхолокации.

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