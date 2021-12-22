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Turritopsis Nutricula - единственное на планете бессмертное существо

, 14:27

Turritopsis Nutricula - единственное на планете бессмертное существо
Источник: wikimedia.org

У Turritopsis nutricula 80 щупалец, в диаметре она достигает всего от 4 до 5 мм. Эта крошечная медуза носит весьма желанное имя - «бессмертная». В настоящее время она является единственным известным живым существом на Земле, у которого обратимый жизненный цикл. Правда не обошлось без подражателей, так, например морской слизень рода Elysia отрывает себе голову и выращивает из неё новое тело, отличный способ похудеть и омолодится. Об этом сообщает «Живой океан».

Вернемся к медузе, это уникальное существо способно омолаживать себя, возвращаясь из «взрослой» стадии медузы к «детской» стадии полипа. Другими словами, это единственное существо, способное чередовать цикл старения и омоложения.

Жаль, что они не попали в руки профессора Преображенского из Булгаковского «Собачьего сердца», как знать, возможно было бы продолжении истории.

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