Германия решила отказаться от угля, насколько это реально?

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22 декабря 2021, 12:25

Фото: pixabay.com

Уголь победил возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Германии. Причины тривиальны – погода была безветренной. Выработка энергии ветра упала до самого низкого уровня с 2018. Власти утверждают, что в этом виновата погода, сообщает ТК «Coala».

На угольную и атомную энергетику, от которых Германия все пытается отказаться, пришлась большая доля производства электроэнергии страны в этом году.

Более того, аналитики из ассоциации лоббистов энергетической отрасли (BDEW) подтверждают, что электростанции на буром угле внесли «большой вклад» в надежность энергоснабжения Германии.

Сможет ли Германия отказаться от угля в 2022 – конечно нет. Но планы у нового правительства на декарбонизацию довольно амбициозные.

Переход на возобновляемые источники энергии не самый экологичный путь, поскольку лопасти от ветряков не утилизируются, а после их срока годности закапываются на полигонах, то же самое касается солнечных батарей, их утилизация пока не возможна, а производство оставляет огромный углеродный след.

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