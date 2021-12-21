Мир сжигает всё больше угля, чтобы круглосуточно держать свет включенным

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21 декабря 2021, 13:31

Фото: pixabay.com

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) (International Energy Agency) в этом году производство энергии на угле выросло на 9%. И в целом мировая траектория потребления угля угрожает достижению нулевых выбросов к 2050 году, говорится в отчёте организации, сообщает «Bloomberg Green».

При этом президент США Джо Байден в течение первого года работы приложил немало усилий, чтобы загубить углепром в США. Но все прорывные эко-инициативы Байдена возможно вступят в силу только через несколько лет. А сейчас американские угольщики наслаждаются прибылью, потеснив Россию на китайском рынке.

По оценкам МЭА, в США и Европейском союзе наблюдался наибольший рост использования угля примерно на 20%, за ним следуют Индия на 12% и Китай - крупнейший в мире потребитель - на 9%.

Рекордные цены на природный газ увеличили зависимость от других источников, включая уголь, и усилили призывы к более быстрым инвестициям в возобновляемые источники энергии. Цены на электроэнергию в Европе выросли более чем в три раза за последние шесть месяцев, и стало выгоднее сжигать уголь, чем газ.

Выбросы углекислого газа от угля в 2024 году, по прогнозам, будут по крайней мере на 3 миллиарда тонн выше, чем в сценарии, достигающем чистого нуля к 2050 году, говорится в докладе. МЭА ожидает, что пик угля в следующем году составит 8,11 млрд тонн, причем наибольший рост добычи произойдет в Китае, России и Пакистане.

«Уголь является крупнейшим источником глобальных выбросов углерода, и исторически высокий уровень производства угольной энергии в этом году является тревожным признаком того, насколько далеко мир отстает от своих усилий по снижению выбросов до чистого нуля»,- сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

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