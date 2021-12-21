Начались испытания гигантских воздушных змеев, которые потащат грузовые корабли через океаны

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21 декабря 2021, 12:39

Фото: Впечатление художника от паруса Seawing для торговых судов. Источник: Airseas, Bloomberg.com

В то время как отрасль выступила с многочисленными инициативами по декарбонизации, она изо всех сил пытается идти в ногу с целями, изложенными в Парижском соглашении по климату. Кроме того, на судоходные линии оказывается давление со стороны крупных заказчиков, которые стремятся сделать свои собственные цепочки поставок менее загрязняющими окружающую среду. Об этом сообщает «Bloomberg».

Началось все с того, что детали для самолетов Airbus доставляют по морю и это ужасно неэкологично. Чтобы сократить углеродный след, компания Airseas, заново изобрела паруса: гигантские воздушные змеи Seawing, которые крепятся к транспортному судну буквально за несколько дней, должны снизить расход топлива.

Их планируют использовать уже со следующего года. По расчетам, змей площадью в тысячу квадратных метров, летящий на высоте 300 метров, способен сократить выбросы на 20%.

Судоходство перевозит более 80% всех товаров, торгуемых в мире, но также составляет почти 3% антропогенных выбросов углекислого газа.

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