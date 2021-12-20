На берегах Байкала планируют ликвидировать все свалки до конца 2024 года

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20 декабря 2021, 15:23

Фото: pixabay.com

Губернатор дал обещания, что к этому сроку отходы будут не только вывезены, но и переработаны. Об этом сообщает ТК «Экологическая вахта».

Власти региона планируют подписать соглашение с компанией «Российский экологический оператор» о создании инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и решить с помощью них проблему мусора Байкала до 2024 года.

Предполагается, что инвестиции в это составят порядка 8 млрд рублей. Власти также рассчитывают привлечь ресурс Фонда развития промышленности, чтобы создать предприятия, которые будут производить продукцию из вторсырья.

Помимо правительственных организаций, уборкой мусора на берегах Байкала регулярно занимаются волонтеры, особенно это касается пластика и пластиковых бутылок, но всё равно проблему пока ещё решить не удалось.

В то же время природоохранная прокуратура разбирается в экологической проблеме с другой стороны Байкала — в Выдрино в Бурятии. Там прямо у берега появилась крупная мусорная свалка. Причём отходы туда свозят сразу с двух регионов — и из республики, и из Иркутской области, сообщают «Вести Иркутск».

Озеро Байкал в 1996 году было внесено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в 2021 году представители международной организации заявили, что из-за экологических проблем озеро может быть перенесено в список объектов, находящихся под угрозой.

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