Ирландия пустит под нож 20% своего стада крупного рогатого скота для снижения выбросов метана

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20 декабря 2021, 13:39

Фото: pixabay.com

В Ирландии, для борьбы с изменением климата, готовятся пустить под нож 20% своего стада крупного рогатого скота, который слишком много выделяет метана. Один миллион триста тысяч коров отдадут свои жизни ради мифической климатической повестки, а не ради продовольственной безопасности Ирландии, сообщает «Ufa-news».

Для спасения планеты, сельскохозяйственная страна готова выполнить свои климатические обязательства и сократить метановые выбросы на 30 процентов к 2030 году. При этом экономика страны потеряет порядка 4 миллиардов евро и 56 тысяч рабочих мест.

Фермеры во всем мире выступают против метанового безумия.

В Великобритании, как и в России, каким-то чудом сохранились учёные, выступающие с открытой критикой главной научной фальсификации XX века, сфабрикованной Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата, — завышением на порядки времён жизни в атмосфере парниковых газов. Одной из жертв этой фальсификации стало мировое животноводство, оказавшееся неожиданно на втором месте по выбросам парниковых газов среди всех отраслей мировой экономики, пишет ИА «regnum.ru».

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