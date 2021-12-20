Экологические итоги недели: леса горят, ледники тают - планете грозит наводнение библейского масштаба

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 декабря 2021, 12:21 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Тревожные новости идут к нам из Антарктиды, где начал интенсивно таять «ледник Судного дня», его обрушение может привести к подъему моря на 0,6 метров. Ученые считают, что если таяние ледников продолжится, то уровень моря может повыситься на 3 метра в ближайшие десятилетия. Деревья Германии массово умирают, вспыхнули ожесточенные дебаты о том, как нация должна реагировать. В Австралии за последние три года погибла треть всех коал, волонтеры отчаянно пытаются достучаться до правительства, чтобы разработать программы по сохранению этих очаровательных животных. В ВМО назвали беспрецедентными 2020-2021 годы по количеству песчаных и пыльных бурь, а также лесных пожаров. Американский суперкиногерой Бэтмен признан самым неэкологичным экранным «спасителем мира».

Ученые обнародовали данные о состоянии ледника Туэйтс, или, как его ещё называют - «ледник Судного дня» в Антарктиде. Ведущий координатор ITGC в США Тедд Скамбос пишет: «Ледник Туэйтс простирается на 120 км вдоль западного побережья Антарктиды и по праву считается самым широким ледником в мире. За последние тридцать лет, скорость его откола увеличилась вдвое. Сам ледник имеет достаточно воды, чтобы поднять уровень моря на 0,6 метра. Если начнут таять рядом стоящие ледники, то уровень моря может подняться на 3 метра».

Ранее, в этом году, ученые на основе данных аэромагнитных наблюдений составили карту геотермального теплового потока в Западной Антарктиде и обнаружили под льдами ледника Туэйтса зону поступления из недр Земли большого количества геотермального тепла. По мнению исследователей, это связано с тем, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше, чем, например, в соседней Восточной Антарктиде. Согласно моделям ученых, таяние ледника, вероятно, произойдет в течение пяти лет. Этот фактор, наряду с изменением климата и связанным с ним потеплением океанов, приведет к обрушению всего Туэйтса, что поменяет весь облик материка, утверждают ученые.

На прошлой неделе экологи пришли к выводу, что в Германии идёт процесс вымирания лесов, вызванный изменением климата. Между ними идут ожесточенные дебаты о том, как нация должна управлять своими деревьями.

С 2018 года более 300 000 гектаров лесов и парков Германии (более 2,5% от общей площади лесов страны) погибли из-за жуков и засухи, вызванной потеплением климата. Массовое вымирание шокировало общественность. И это подняло трудные вопросы о том, как страна, известная изобретением «научного» лесного хозяйства более 3 веков назад, должна управлять лесами, чтобы они могли продолжать производить древесину и защищать экосистемы перед лицом дестабилизирующих климатических сдвигов. Все согласны с тем, что нужны новые подходы, но спорщики, похоже, не могут договориться о том, какими «подходы» должны быть. Некоторые сторонники хотят, чтобы правительство Германии и лесная промышленность прекратили поощрять широко распространенную посадку коммерчески ценных деревьев, таких как норвежские ели, и вместо этого давать лесам восстанавливаться самостоятельно. Другие говорят, что для достижения экономических, экологических и климатических целей Германия должна удвоить посадку деревьев, но использовать более устойчивые сорта, в том числе те, которые сегодня едва известны в Германии. За последнее время, пострадали сильнее всего леса в Германии, Чехии и Австрии. Также проблема быстро перекинулась на леса во Франции, Польше, Швейцарии, Словакии и Италии, которые также постепенно гибнут.

Австралийцы пришли к выводу, что на «Зелёном» континенте осталось около 58 тысяч коал. Активисты уверены, что и они в опасности. Всего три года назад популяция этих зверей была на одну треть больше. Официальные источники заверяют, что коалы массово гибли в лесных пожарах, которые буйствовали в 2019 и 2020 годах. Сильно ударила по численности зверей засуха, которая не отступает последние 10 лет. Активисты уверены, что нужны программы по сохранению этого вида. Возможно, что необходимо создание заповедника для этих очаровательных сумчатых. Но решение должны принимать чиновники на государственном уровне. Общественники надеются, что правительство их услышит.

И вот ещё одна тревожная новость. Новый Бюллетень по качеству воздуха и климату, опубликованный Всемирной метеорологической организацией (ВМО) при участии CAMS, показал, что метеорологические экстремальные явления, вызванные изменением климата и окружающей среды, вызвали беспрецедентные песчаные и пыльные бури и лесные пожары, которые повлияли на качество воздуха в 2020 году. Эта тенденция сохранилась по сей день. Например, лесные пожары в Республике Саха, на северо-востоке Сибири горели с июня и начали отступать только в конце августа, хотя некоторые продолжились и в сентябре. В Северной Америке, некоторых частях Канады, тихоокеанского северо-запада и Калифорнии крупные лесные пожары бушевали с конца июня и до конца сентября.

Стало известно, что июль и август стали рекордными месяцами в мире по выбросам парниковых газов. По данным GFAS в июле они составили 1258,8 мегатонны CO2. Более половины углекислого газа было вызвано пожарами в Северной Америке и Сибири. Август также был «рекордным» месяцем для пожаров, которые стали причиной повышения CO2 в атмосфере на1384,6 мегатонны. Огонь, пожиравший тундру в Арктике, добавил 66 мегатонн CO2 в воздухе в период с июня по август 2021 года. Выбросы СО2 от природных пожаров в целом по России с июня по август составили 970 мегатонн, при этом на Республику Саха и Чукотку приходится 806 мегатонн.

Экологи добрались в своих исследованиях до кинематографа. Одна энергетическая компания решила проанализировать, какие киногерои действительно «спасают мир», а какие-наоборот «губят» его. Неожиданно выяснилось, что на углеродный след влияет образ жизни супергероев голливудских блокбастеров. В совокупности аналитики изучили историю 36 киногероев и кинозлодеев, из которых самым неэкологичным оказался Бэтмен. Он ездит на Бэтмобиле, пользуется лодкой с мощным двигателем и самолётом и коллекционирует машины. Его «углеродный след» оказался тяжелее всех. Кстати, у его альтер-эго Брюса Уэйна также есть коллекция дорогих автомобилей. Самым «зелёным» героем оказался Аквамен. Он не пользуется автомобилем и охраняет океан. Сражается с врагами в рукопашном бою и не применяет климатического оружия.





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