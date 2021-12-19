Бэтмен признан самым неэкологичным супергероем

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19 декабря 2021, 17:02

Фото: pixabay.com

Энергетическая компания OVO Energy решила затронуть тему изменения климата и проанализировать, какие супергерои действительно спасают мир. Неожиданно выяснилось, что на углеродный след влияет образ жизни супергероев. В совокупности аналитики изучили историю 36 героев и злодеев, пишет портал Screenrant.

Бэтмен ездит на Бэтмобиле, пользуется лодкой и самолётом и коллекционирует машины. Его углеродный след оказался больше всех. Кстати, у его альтер-эго Брюса Уэйна также есть коллекция дорогих автомобилей.

Самым «зелёным» героем оказался Аквамен. Он не пользуется автомобилем и охраняет океан. Сражается с врагами в рукопашном бою и не применяет климатического оружия.

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