Бэтмен признан самым неэкологичным супергероем

Энергетическая компания OVO Energy решила затронуть тему изменения климата и проанализировать, какие супергерои действительно спасают мир. Неожиданно выяснилось, что на углеродный след влияет образ жизни супергероев. В совокупности аналитики изучили историю 36 героев и злодеев, пишет портал Screenrant.
Бэтмен ездит на Бэтмобиле, пользуется лодкой и самолётом и коллекционирует машины. Его углеродный след оказался больше всех. Кстати, у его альтер-эго Брюса Уэйна также есть коллекция дорогих автомобилей.
Самым «зелёным» героем оказался Аквамен. Он не пользуется автомобилем и охраняет океан. Сражается с врагами в рукопашном бою и не применяет климатического оружия.
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