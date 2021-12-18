Пчёлы смогли пережить извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах

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18 декабря 2021, 17:10

Фото: pixabay.com

Среди населения острова Ла-Пальма как минимум 100 человек имеют зарегистрированную пчелиную ферму. Во время сентябрьского извержения вулкана Кумбре-Вьеха фермеры были вынуждены спешно покинуть остров. Об этом сообщает «Эко Сфера».

Лава разрушила тысячи домов, сожгла леса и сельскохозяйственные поля. Но пчелиные сообщества продемонстрировали невероятную способность выживать в самых экстремальных условиях.

Один из фермеров вернулся в свою деревню через 50 дней после извержения и застал пчелиные ульи, покрытые толстым слоем вулканического пепла. Внутри оказались живые пчелы — насекомые тщательно облепили ульи прополисом, чтобы лава не смогла прожечь их насквозь. Все два месяца пчелы питались запасами меда.

Прополис оказался надежной защитой от высокотемпературных жидкостей и даже ядовитых вулканических газов. В каждом улье пчелы оставили только одно крошечное отверстие — чтобы выбраться из него после окончания извержения.

Насколько эти удивительные насекомые умеют выживать в дикой природе и всё равно находятся на грани исчезновения из-за деятельности человека. Пчелы опыляют 99% всех растительных культур. С их исчезновением наступит голод. Как правило, они гибнут из-за обработки полей пестицидами и другими отравляющими веществами. Также сокращается их ареал обитания, так как в городской среде эти трудолюбивые опылители не выживают.

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