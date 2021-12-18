Российские учёные нашли способы применения и утилизации отходов медеплавильного производства

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18 декабря 2021, 15:11

Фото: forpost-sz.ru

Недавно стало известно об успешном завершении лабораторных испытаний по пятилетнему проекту организации промышленной переработки техногенных отходов медеплавильных предприятий. Об этом сообщает «Форпост Северо-Запад».

Проект реализуется учёными Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (оба вуза входят в состав консорциума «Недра») совместно с коллегами из Белорусского национального технического университета и фонда «Сколково». Исследования проводятся в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра по направлению «Экология».

«Медьсодержащие отходы нежелательно использовать на металлургических заводах вследствие опасности повышения концентрации меди в шихте сталеплавильных агрегатов. Однако их утилизация необходима, потому что входящие в состав отходов элементы могут образовывать токсичные соединения, входящие во второй и первый класс опасности по силе воздействия на человеческий организм. Сегодня в России в одних лишь отвалах медеплавильных предприятий находится более 140 миллионов тонн шлака» – рассказал заведующий кафедрой «Пирометаллургические процессы» Политехнического института ЮУрГУ Павел Гамов.

Учёные нашли эффективный способ извлечения из шлака наиболее ценных компонентов – железа и цинка. Остатки, которые появятся в результате этого процесса, пойдут на производство пропанта. Он используется нефтяниками в рамках технологии гидроразрыва пласта для увеличения нефтеотдачи скважин.

Извлечённое из шлака железо будет иметь остаточное содержание меди и серы. Для большинства производств такой металл нежелателен. Однако его можно успешно использовать в производстве шарообразных мелющих тел, применяемых при измельчении полезных ископаемых.

На данный момент самым грязным производством считается добыча полезных ископаемых, как шахтным, так и открытым способом. Утилизация побочного техногенного материала или ненужного шлама практически не ведется, если технологии позволят обезвреживать отходы от добычи, можно сказать, что производства выйдут на новый экологический уровень.

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