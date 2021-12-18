Учёные нашли главный фактор мужской привлекательности для женщин

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18 декабря 2021, 11:38 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Эволюционные психологи Аарон Селл, Аарон Лукажсветский и Майкл Таунсли провели исследования на тему - составляют ли видимые черты силы верхней части тела мужчин привлекательность для женщин. Они провели соответствующее исследование и пришли к интересным выводам, во многом не совпадающим с мнением их именитых коллег. Результат данных исследований был опубликован на сайте научного «Королевского общества» (The Royal Society).

Эволюционные психологи давно пришли к выводу, что механизмы выбора партнера женщинами основаны на определении основных признаков генетического качества мужчин и способности вкладывать ресурсы в женщину и ее потомство. Одним из важнейших компонентов способности мужчины бороться является его физическая форма, показателем которой является массивность его верхней части тела. Именно это, по мнению исследователей составляет более 70% телесной привлекательности мужчин. В добавок к этому, в избранники легче попасть тем, кто обладает высоким ростом и стройностью. Сочетание всех этих качеств выбирают 80% женщин.

ОЧЕВИДНОЕ

Сексуально размножающиеся виды, такие как люди, как правило, имеют развитые механизмы, которые функционируют, чтобы выбирать потенциальных партнеров. Эти механизмы развивались на рефлекторном уровне, они направлены на получение в результате брачных отношений здорового потомства. Интересны сами критерии, которые используют человеческие самки, в частности любопытны сами механизмы визуальной оценки мужского тела.

Люди в значительной степени соответствуют общей модели млекопитающих, в которой самки вида имеют более высокие родительские обязательства перед потомством. В частности, они вынашивают потомство, во время которого ребенок питается из материнского кровотока, и выхаживают его после рождения, защиту, быт и пропитание на весь период взросления. Женщины подсознательно ищут партнера с хорошим генетическим качеством, при этом оценивается его возможность обеспечить безопасное взращивание потомства.

Механизмы диплоидного полового размножения порождают потомство, геном которого является совместным продуктом генов обоих его родителей. Таким образом, когда самка размножается с самцом, гены, которые она передает своему потомству, будут связаны с генетическим кодом самца на несколько поколений вперед. Эта группа будет медленно разлагаться с каждым новым поколением, поскольку мейоз разрывает генные связи, но давление отбора является четким и мощным. Самки, которые размножаются с самцами, чей генетический код генерирует более качественное потомство, превзойдут самок, которые этого не делают.

Генетическое качество человека, в частности, определяется состоянием его фенотипа. В частности, мужские тела масштабируются в соответствии с энергетическими потребностями, что позволяет мужчинам с большей устойчивостью к болезням расти крупными. Это предсказывает, что женщины найдут физически более здоровых и физически более сильных мужчин более привлекательными. По мнению исследователей у людей стремления тратить родительские усилия на свое потомство в какой-то мере ограничены и неопределенны. Таким образом, селекция оснащала самок механизмами оценки способности и готовности партнеров к такого рода инвестициям.

Очевидно, что доступ мужчины к ресурсам зависит, в частности, от его способности выигрывать конфликты интересов с другими мужчинами. Поэтому внешние признаки грозности должны быть привлекательными для женщин. Однако именно эти мужчины менее склонны, чем слабые, к созданию семьи.

Основой для этого постулата является то, что мужчины с более высокой переговорной силой на брачном рынке могут лучше проводить стратегию количества, спариваясь с несколькими самками и оставляя прямое предоставление потомства на попечительство матерей (с помощью своих родственников или незнающих рогоносцев). Однако у сильных мужчин внебрачные связи зачастую заканчиваются в тот момент, когда их основной партнер демонстрирует фертильность; к тому времени, когда жена дает одно или несколько зависимых потомков. Таким образом, есть основания сомневаться в гипотезе о том, что физически грозные мужчины изначально не желают вкладывать ресурсы в женщину и их общее потомство.

КРИТЕРИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Эволюционные психологи, изучающие механизмы выбора партнера женщинами, утверждают, что для них более привлекательна верхняя часть мужского тела: большой рост, стройность, широкие плечи, сильные руки (особенно бицепс).

Именно эти признаки сулят мужским особям больший успех в спаривании. Эти выводы были сделаны при анализе опроса женщин исследовательской группой Franzoi & Herzog. Аналогичным образом, Джонс и его коллеги пришли к выводу, что мужественные мужчины, более привлекательны, чем женоподобные. Но, есть мнение, что всё же женщины в целом ищут золотую середину, учитывая, что брутальные мачо менее прочих стремятся создать семью. При продолжении работ выяснилось, что результаты не однозначны. В какой-то момент исследование пришло в тупик, тогда ученые решили конкретизировать задачу.

Было выбрано четыре основных вопроса.

1. Насколько в мужской телесной привлекательности превалирует физическая сила?

2. Существует ли линейная или криволинейная связь между физической силой и привлекательностью у мужчин? (проверка гипотезы «перевернутого U»).

3. Предпочитает ли какая-то значительная группа женщин физически более слабых мужчин?

4. Существуют ли аспекты мужского тела, которые противоречат логической зависимости привлекательности от физической силы?

Были проведены два исследования, в которых фотографии мужских тел были показаны разным группам оценщиц, одни обращали внимание на физическую силу мужчин, другие - на физическую привлекательность. Все отснятые образцы мужчин ранее были измерены по фактической физической силе, росту и весу. Лица испытуемых были затемнены. Оценивали студенты американских колледжей и университетов, оценщицами же были студентки из высших учебных заведений Австралии и США. Шкала оценок силы испытуемых составила семь пунктов, где 1- очень слабые, а 7 - очень сильные; или 1- очень непривлекательные, а 7 - очень привлекательные.

В результате исследований стало ясно, что большая часть дисперсии привлекательности приходится на рейтинги силы. Процедуру оценки корреляции между номинальной силой и привлекательностью повторяли 100 раз для каждого размера выборки (с участием от 100 и менее участниц), а затем усредняли для получения репрезентативной оценки взаимосвязи между привлекательностью и рейтингами силы. Выяснилось, что при участии менее 75 оценщиц результат был не в пользу видимой физической силы испытуемых.

Затем исследователи перешли к работе по второму вопросу. Фредерик и Хаселтон утверждали, что может существовать криволинейная связь между силой и привлекательностью, так что чрезвычайно сильные мужчины могут быть менее привлекательными, чем умеренно сильные мужчины. К сожалению, исследования не подтвердили этого. Во всех выборках самые сильные мужчины были наиболее привлекательными, а самые слабые мужчины были наименее привлекательными.

ЛЮБИМЫ ЛИ СЛАБЫЕ МУЖЧИНЫ

Вообще учёные считают, что в природе не всё так однозначно. Более широкие исследования привлекательности показывают, что некоторые женщины предпочитают более феминизированные и менее доминирующие лица. При сравнении мужчин с высоким фенотипическим качеством, которые с меньшей вероятностью инвестируют в семью, было определено, что женщины предпочитают инвестирующих партнеров. Иными словами, в той мере, в какой мужественность лица и телесная сила указывают на одни и те же аспекты фенотипического качества, эта точка зрения может предсказать, что некоторые женщины предпочтут физически более слабые мужские тела. Проще говоря, деньги не решают ничего, важно лишь их количество, - шутка.

В ходе описываемых исследований был изучен вопрос - отдают ли участвовавшие в них женщины предпочтение более слабым мужчинам. Они этого не сделали. Ни одна из 160 участниц не отдала статистически значимое предпочтение более слабым мужчинам. Другими словами, не было найдено никаких доказательств того, что существует значительная популяция женщин, которые предпочитают физически более слабых мужчин при оценке мужского тела.

Учитывая сильную корреляцию между рейтингами привлекательности и рейтингами силы, вполне вероятно, что многие мужские телесные сигналы лежат в основе обоих рейтингов. Исследователи в какой-то момент поняли, что несмотря на это, оценки физической силы не полностью учитывают мужскую телесную привлекательность в испытуемых ими образцах. Во-первых, существует дисперсия привлекательности, которая необъяснима рейтингами силы, примерно от 25% до 30% (хотя некоторые из них будут ошибками). Во-вторых, рейтинги силы были лучшими предикторами фактической наблюдаемой силы, чем рейтинги привлекательности. Другими словами, в мужском теле, по-видимому, есть черты, которые точно указывают на силу (и обнаруживаются как таковые оценщиками), но, тем не менее, они воспринимаются нейтрально или негативно при оценке привлекательности.

Результаты исследований группы эволюционных психологов таковы:

1. Рейтинги силы являются надежным и гораздо большим предиктором привлекательности, чем рост или вес.

2. Рост привлекателен даже независимо от того, выглядит ли мужчина сильным. Контролируя то, насколько сильным на самом деле выглядит мужчина, оценщики по-прежнему классифицируют более высоких мужчин, как более привлекательных в двух из трех выборок.

3. Большой вес непривлекателен после контроля за тем, насколько сильным выглядит мужчина. Корреляция нулевого порядка между весом и привлекательностью положительна, но она меняется на противоположную, как только контролируются рейтинги силы. Это согласуется с гипотезой о том, что женские механизмы выбора партнера реагируют на мышечную массу положительно, но большие запасы жира в организме - отрицательно.

4. Рост, вес и рейтинги силы в совокупности составляют примерно 80% дисперсии мужской телесной привлекательности.

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