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Еврокомиссия предложила сажать в тюрьму на 10 лет за вред причинённый экологии

, 16:12

Еврокомиссия предложила сажать в тюрьму на 10 лет за вред причинённый экологии
Фото: pixabay.com

Европейский зеленый курс меняется. Европейская комиссия предлагает усилить защиту окружающей среды с помощью уголовного законодательства.

Из конкретных предложений назначать срок до 10 лет лишения свободы за вред, нанесенный экологии, в первую очередь это может коснуться предпринимателей.

За сброс отходов в реки, нелегальную вырубку леса, загрязнение воды сейчас штрафуют — но еврокомиссар считает, что это слишком мягкое наказание, ведь эко-преступления не относятся к «преступлениям без жертвы». Загрязнение окружающей среды разрушает экосистемы и вредит здоровью людей — это и есть жертвы.

Комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал: «Нельзя терять времени. Мы должны убедиться, что наши правила борьбы с экологическими преступлениями являются целенаправленными и достаточно амбициозными, чтобы привести к реальным изменениям. Благодаря этой новой директиве у нас есть еще один мощный инструмент для защиты окружающей среды и, в конечном счете, нашей планеты. Сегодняшнее предложение основывается на извлеченных уроках и опыте, накопленном за последние годы, и будет непосредственно направлено на устранение коренных причин, которые мешают защите окружающей среды быть такой эффективной, какой она должна быть».

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